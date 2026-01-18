"New Trans" - Bahamas AI Art
©A. Derek Catalano
My Own Car
I wan' my own car
'Cause I tired catchin' ride,
A new bran' trans
with A/C pipin' inside.
I wan' my own car
So I could feel proud,
Inside my private space
Wit da music turn up loud.
I wan' my own car
Engine or electric,
No matter which one
I still gatty deal wit' traffic.
I wan' my own car
'Stead a waitin' on da bus stop,
Can't get ta work on time
An' nah da bus fare gone up.
I wan' my own car
An' drive all 'roun' for miles,
To make a high class impression
An' pick up all da gals.
I wan' my own car
An' it gatty be da bes',
Leather seats, rims and tint
Den I coud stick out my ches'.
I wan' my own car
'Cause I tink iss 'bout time,
Dat I move up in da worl'
An' feel like I in my prime.
I wan' my own car
So I save up an' gone ta da lot,
Ta see what I could get
right dere on da spot.
I wan' my on car
I buy da mos' expensives' one,
Now I ridin' up an' down
From night 'til mornin' sun.
I wan' my own car
Ta show erryone how,
I does show off masef'
'Cause I is a big timer now.
Well I had my own car
But erryting come to a end,
'Cause da bank done take it back
An' I catchin "Taxi 11" again.
(No AI)