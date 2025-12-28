Pages
Home
People
Places
Things
Culture
History
Art
Photos
Videos
Poetry
Writings
Wallpaper
Sunday, December 28, 2025
EABIC Bahamas - Black Christ Mass Celebration
Black Christ Mass Celebration
7 Golden Candestick(Priests) on Melchesidec Alter
Entertainment by Daniel #1 Band
Free Admission, food & refreshments
January 7, 2026 | 8pm - until
Bobo Camp, Fire Trail Rd, Bahamas Branch
at
December 28, 2025
Email This
BlogThis!
Share to X
Share to Facebook
Share to Pinterest
Labels:
Events
,
Religion
,
Things
Older Post
Home