Sunday, December 28, 2025

EABIC Bahamas - Black Christ Mass Celebration

 
Black Christ Mass Celebration flyer

Black Christ Mass Celebration

 
7 Golden Candestick(Priests) on Melchesidec Alter
 Entertainment by Daniel #1 Band
 Free Admission, food & refreshments
 January 7, 2026 | 8pm - until
 Bobo Camp, Fire Trail Rd, Bahamas Branch
at
Labels: , ,