EABIC Celebrates 95 Years of Divine Legacy

𝐄𝐀𝐁𝐈𝐂 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝟗𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲
𝕽
𝕶𝖎𝖓𝖌𝖉𝖔𝖒
𝕾𝖙𝖆𝖓𝖉
𝕱𝖔𝖗𝖊𝖛𝖊𝖗!
𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑜𝑤𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑔 𝑡𝑟𝑒𝑒.
𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑠, 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑.
𝐄𝐭𝐡𝐢𝐨𝐩𝐢𝐚-𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐌𝐭. 𝐙𝐢𝐨𝐧
𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐, 𝟏𝟗𝟑𝟎: 𝟕𝟐 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞𝐝..
𝐑 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞𝐬
𝐄𝐦𝐩𝐞𝐫𝐨𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐈, 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐀𝐬𝐟𝐚𝐰
𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐙𝐢𝐨𝐧
𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐍𝐨𝐯 𝟎𝟐, 𝟐𝟎𝟐𝟓
𝐁𝐨𝐛𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩, 𝐅𝐢𝐫𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐑𝐝
𝟖𝐩𝐦
7 𝑃𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑙𝑐ℎ𝑖𝑠𝑒𝑑𝑒𝑐 𝐺𝑜𝑙𝑑𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑟
𝑁𝑦𝑎𝑏𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖 𝐷𝑟𝑢𝑚𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑
𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐹𝑜𝑜𝑑 & 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
