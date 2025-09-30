Pages
Tuesday, September 30, 2025
Souvenirs at Nassau Cruise Port
"Conch Shells and Jewelry Souvenirs" - ©A. Derek Catalano
full size: 3756x3024
"Paintings and Bags Souvenirs" - ©A. Derek Catalano
full size: 3756x3024
September 30, 2025
