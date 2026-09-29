Tuesday, September 29, 2026

Bahamas Boxing Academy - 1st Annual Family Fun Day & Boxing Exhibition

 
1st Annual Family Fun Day & Boxing Exhibition

FAMILY FUN MEETS BOXING!


The Bahamas Boxing Academy invites you to its 1st Annual Family Fun Day & Boxing Exhibition a fun-filled afternoon for the entire family!
 
Saturday, October 3, 2026
12:00 Noon – 6:00 PM
The Bahamas Boxing Academy | Celery Drive

WHAT TO EXPECT:
Free Entry
Free Food & Drinks
Rides & Family Activities
Boxing Exhibitions
Academy Tours
And More!

Bring the family and come enjoy a great day of fun, community and boxing action.
SEE YOU THERE!
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